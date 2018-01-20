Депутатский статус бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона не может предотвратить его арест, заявил генеральный прокурор Испании Хулиан Санчес Мельгар.

Как напоминает РИА Новости, ранее судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал ордер на арест Пучдемона на территории страны, однако отозвал европейский ордер.

В настоящее время адвокаты изучают, обеспечивает ли статус депутата (Пучдемон был избран в новый состав каталонского парламента от коалиции «Вместе за Каталонию» 21 декабря) иммунитет от уголовного преследования.