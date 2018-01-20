ВВС Турции начали бомбардировку позиций террористов PYD-YPG в сирийском регионе Африн.

Как сообщают турецкие СМИ, военные самолеты нанесли удары по заранее определенным позициям. Пока неизвестно пересекли ли турецкие самолеты воздушное пространство Сирии. Отмеется, что имеется возможность нанесения ударов по приграничным территориям, находящимся в Сирии из Турции. Подразделения Свободной сирийской армии же начали сухопутную операцию.

Ожидается официальное заявление Генштаба ВС Турции по данному вопросу.