Городской округ Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая) начал поставки грузов через территорию Азербайджана в Европу, передает Тренд.

Первый грузовой поезд с инженерным оборудованием и другими товарами выехал из Урумчи накануне. Как отмечают СМИ, поезд с грузом, который планируется доставить в Европу по транспортному коридору «Восток-Запад», остановится в порту Казахстана, а затем груз по морю будет доставлен до Баку и дальше в Европу.

Общая протяженность маршрута составит 4 186 километров. Грузы будут доставлены из Китая в Европу за восемь дней.

СМИ сообщают, что всего в 2018 году из Урумчи в Европу планируется направить 1400 поездов с грузом. По данным Китайской железнодорожной корпорации, в прошлом году из Китая в Европу были доставлены свыше трех тысяч поездов с различными грузами, а в этом году их число планируется увеличить до четырех тысяч.

Транспортный коридор «Восток-Запад» (Транскаспийский международный транспортный маршрут) предназначен для поставок грузов как из Китая в Европу через территории Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции, так и в обратном направлении. Управление и развитие маршрута осуществляется консорциумом, созданным странами-участницами: в Китае — «Китайские железные дороги», в Казахстане – KTZ Express, на Каспии – «Азербайджанское каспийское морское пароходство», в Азербайджане — ADY Express, в Грузии — Trans Caucasus Terminals.