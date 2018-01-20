Израильские власти выплатили в качестве компенсации семьям трех погибших подданных Иордании пять миллионов долларов, сообщила в субботу иорданская газета «Аль-Гад» со ссылкой на близкие к семьям источники.

Как передает РИА Новости, речь идет о двух погибших в июле 2017 года иорданцах, которых в ходе вспыхнувшей ссоры застрелил охранник посольства Израиля в Аммане. Третий погибший — убитый в марте 2014 года израильскими пограничниками иорданский судья палестинского происхождения. Применение оружия пограничники тогда объяснили тем, что мужчина якобы попытался отобрать автомат у одного из солдат на погранпереходе.

«Согласно источникам, близким к семьям, правительство Израиля выплатило компенсацию родственникам двух погибших в посольстве: юноши аль-Джававды и доктора аль-Хамарны, а также родственникам погибшего судьи Заайтера», — сообщило иорданское издание.

Как отметила газета, каждая семья получила около 1 миллиона 650 тысяч долларов США.