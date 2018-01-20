Знаменитый французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюз скончался в возрасте 91 года.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в субботу на своей странице в Twitter министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Бокюз умер в городе Колонь-о-Мон-д`Ор, где родился в 1926 году. Жерар Колон хорошо знал Бокюза, так как многие годы был мэром этого города, расположенного в центре Франции и знаменитого своей мясной кухней.

Бокюз происходил из семьи потомственных кулинаров, работавших в этой сфере с XVII века. Сам Бокюз начал учиться кулинарному мастерству с детства. В 70-е годы он стал одним из основоположников «новой французской кухни», отличавшейся меньшей калорийностью блюд, чем традиционная французская гастрономия. Он также способствовал престижу в мире высококачественных французских пищевых продуктов, всегда используя в своей кухне самое лучшее.

К восьмидесятым годам Боклз завоевал всемирную известность, создав собственную сеть ресторанов. В 1987 году он учредил международный кулинарный конкурс Bocuse d’Or («Золотой Бокюз»), считающийся одним из самых престижных. Большой популярностью пользуется носящий его имя и созданный им центр по подготовке поваров и рестораторов.

Боклюз — создатель супа с трюфелями, названного по инициалам бывшего тогда президентом Франции Валери Жискар д`Эстена (V.G.E). Это блюдо до сих пор фигурирует в меню Елисейского дворца и подается как на торжественных приемах иностранных гостей, так и в обычные дни.

В 1989 году Бокюз стал лауреатом конкурса «Лучший работник Франции» в категории поваров и рестораторов. В этом же году он получил титул «лучшего шеф-повара XX века». Первой же «звезды» в престижном гиде Michelin Бокюз удостоился еще в 1958 году. Начиная с 1965 года его котировка в этом всемирно признанном гастрономическом справочнике постоянно находилась на высокой отметке в три «звезды».

Как подчеркнул в субботу глава Объединения рестораторов Лиона Кристиан Маргэн, «с уходом из жизни Поля Бокюза мы потеряли нашего бога, это был величайший специалист, человек открытый и щедрый». Бокюза за его высочайший авторитет также часто именовали «Папой Римским французской кулинарии».

На империю Бокюза работало в мире около 700 человек. За свою успешную деятельность в сфере французской гастрономии удостоен высшей награды страны — ордена Почетного Легиона.

Поль Бокюз в преклонные годы часто болел — в 2005 году ему была сделана операция по тройному шунтированию сердца. В последнее время, по данным телеканала BFM, Бокюз страдал от болезни Паркинсона.

В 1944 году Бокюз присоединился к Французской армии освобождения генерала де Голля. Был тяжело ранен в боях при освобождении от немецких оккупантов Эльзаса. За время лечения сделал себе татуировку на плече — галльского петуха, одного из символов Франции и ее воинов.

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