Воинские части Армении подвергли обстрелу село Гаймаглы в Газахском районе Азербайджана.

Как сообщает АПА, 20 января в дневное время вооруженные силы Армении используя крупнокалиберное оружие с позиции, расположенной в селе Баракамаван Ноенбрянского района, обстреляли пастбища в селе Гаймаглы Газахского района. В результате обстрела был причинен ущерб частному хозяйству. Погибли два животных, принадлежащих жителям села.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем ВС Азербайджана.

Министерство обороны подтвердило данный факт.