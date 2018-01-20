Американский президент Дональд Трамп обвинил демократов в закрытии федеральных ведомств.

Как сообщает «Газета», об этом он написал в своем твиттере.

«Демократы гораздо больше обеспокоены незаконными иммигрантами, чем нашими вооруженными силами и безопасностью на нашей южной границе. Они бы легко могли договориться, но решили вместо этого приостановить работу правительства», — заявил Трамп.

Ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что вина за закрытие федеральных ведомств «лежит на плечах» президента страны Дональда Трампа.