Гражданин России был задержан сотрудниками таможенной службы Азербайджана при попытке незаконного вывоза 29 млн 980 тыс. рублей (Более 900 тыс. манат), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Россиянин перевозил цветную капусту из Ирана в Россию.

«В результате проведенного осмотра в грузовом автомобиле «Volvo FN 12» гражданина России Нурмагомеда Каранаева, следовавшего транзитом из Ирана в РФ, были обнаружены незадекларированные 29 млн 980 тыс. рублей», — говорится в сообщении.