В США в возрасте 93 лет умерла сыгравшая в «Основном инстинкте» актриса Дороти Мэлоун. Она получила «Оскар» в 1957 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Слова, написанные на ветру». О смерти артистки сообщила ее дочь, передает РБК.

Актриса умерла по естественным причинам в своем доме в родном городе Далласе.

В связи с ее смертью соболезнования принесла голливудская актриса Миа Фэрроу, с которой Мэлоун сыграла в телесериале 1960-х годов «Пейтон Плейс». «Покойся с миром Дороти Мэлоун, моя прекрасная «телевизионная мама» в течении двух изумительных лет», — написала она. (В «Пейтон Плейс» актрисы сыграли роли матери и дочери).

​Мэллоун родилась в Чикаго 30 января 1925 года. За роль в фильме «Слова, написанные на ветру» Мэлоун получила премию Американской киноакадемии за лучшую женскую роль второго плана в 1957 году. Но самую большую популярность ей принесла главная роль Констанс Маккинзи в «Пейтон Плейс». Последней работой Мэлоун стал «Основной инстинкт», где она сыграла ​Хейзел Добкинс, пожилую подругу главной героини, преступницы Кэтрин Трэмелл (Шерон Стоун). Актриса снялась также в кинолентах ​«Глубокий сон», «В воскресенье, в обед», «Это молодое сердце», «Территория Колорадо » и других.