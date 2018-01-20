На платформе Android запущено бесплатное приложение WhatsApp Business. Об этом сообщается в блоге разработчиков мессенджера.

Как передает РИА Новости, главное отличие новинки от стандартной версии WhatsApp заключается в возможности создавать бизнес-профили. В аккаунте предприниматели могут указать отрасль, в которой работает их компания, перечень оказываемых услуг, адреса и контакты.

Для верификации профиля указанный в нем номер телефона должен совпадать с номером компании, отмечается в релизе.

Пока приложение доступно только для пользователей из Италии, Мексики, Англии и США, однако разработчики обещают расширить географию мессенджера в ближайшие недели.