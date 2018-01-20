Партия «Сербская лига» призвала правительство, парламент, исполнительную и законодательную власть Сербии попросить президента России Владимира Путина ввести миротворцев в Косово и Метохию.

Как передает РБК, об этом говорится в обращении председателя партии Александра Джурджева, которое было опубликовано на сайте партии 19 января.

Председатель «Сербской Лиги» призывает власти страны воспользоваться правом, которое предоставлено резолюцией #1244 Совета Безопасности ООН и разместить 999 сербских солдат на территории Косово и Метохии. Это нужно, чтобы воспрепятствовать действиям албанских террористов, которые убивают сербов и уничтожают их имущество.

По данным политика, временная Миссия ООН и EULEX (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) в Косово не может защитить сербский народ от нападений со стороны албанской стороны, главная миссия которых заключается в «сохранении мира, стабильности и обеспечении безопасности населения». (EULEX — миссия ЕС, которая предназначена для отправки иностранного полицейского и гражданского контингента в Косово — РБК.)

«Между Россией и Сербией нужно подписать соглашение, чтобы оссийская сторона могла подключиться к процессу разрешения ситуации в Косово и Митохонии по модели решения кризиса в Сирии», — уточняется в сообщении.

На севере косовского города Косовска-Митровица 16 января был убит лидер движения местных сербов Оливер Иванович. Президент Сербии Александр Вучич назвал это терактом.

После этого Сербия вышла из переговоров Евросоюза по вопросу улучшения отношений с Косово, сообщало издание Euobserver со ссылкой на соответствующее заявление сербской делегации.