Глава МИД Украины Павел Климкин сообщает о попытке нападения на украинское посольство в Афинах, пострадавших нет, охрана дипучреждения усилена.

«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы… Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах», — написал он в субботу в Twitter, передает РИА Новости.

По данным СМИ, неизвестные подожгли три легковых автомобиля, припаркованных у посольства Украины в греческой столице.