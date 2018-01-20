19 января в Физулинский РОП поступила информация о том, что житель района Яшар Ибишов получил огнестрельное ранение.

Как передает АПА, прибывшими на место преступления сотрудниками полиции были проведены соответствующие следственные мероприятия.

В ходе расследования стало известно, что Я.Ибишов находился в поселке Гайыдыш, где у него произошел конфликт с родственником, жителем поселка Фин Джесаретом Набиевым, в результате которого последний выстрелил из охотничьего ружья в Я.Ибишева.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий Д.Набиев был задержан. У него было изъято ружье «ТОЗ-8», из которого он выстрелил в родственника. У Д.Набиева не было разрешение на хранение оружия.