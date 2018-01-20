В Азербайджане в субботу чтят память жертв трагедии 20 Января.

Ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Фото: агентство Тренд