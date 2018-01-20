21 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром кое-где будет слабый туман. Будет дуть северо-западный ветер, который днем сменится на юго-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4°, днем 7-11° тепла, в Баку ночью 2-4°, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Временами возможен туман. Подует западный ветер, который днем кое-где усилится. Температура воздуха ночью составит от 0-5° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 0-4° мороза, днем 0-4° тепла.