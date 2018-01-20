Папа римский Франциск во время своего визита в Перу призвал бороться с коррупцией. Об этом сообщает Reuters.

Выступая в президентском дворце в Лиме, понтифик отметил, насколько сильную негативную роль играет коррупция для латиноамериканских народов и демократий.

— Это социальный вирус, феномен, который заражает всё, делая бедных и мать-землю самыми пострадавшими, — сказал папа римский.

Он выразил мнение, что надо добиться большей прозрачности всех слоёв общества, которое «должно бороться с этим вызовом».