19 января в отделение полиции Шамахинского района поступила информация об ограблении дома в селе Мялхям.

Как сообщает АПА, в ходе расследования выяснилось, что трое людей в масках ворвались в дом Гюльбара Новрузова, связали его и жену, избили их и забрали 12 тыс. манатов, 3 тыс. долларов и 100 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мер были задержаны подозреваемые – 3 человека в Сумгаите и 1 человек в Шамахе. Это жители Шамахы – ранее судимые Рашад Зарбалиев, Джавид Зарбалиев, житель пос. Шахрияр — ранее судимый Турал Алиев, житель Сумгаита Мехди Алиев.

По факту отделением полиции Шамахинского района возбуждено уголовное дело по статье 181 УК (разбой).