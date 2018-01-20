Сегодня в 12:00 в память о шехидах 20 Января на территории страны в течение 1 минуты было остановлено движение транспорта и пешеходов.

Транспортные средства, корабли в Бакинской бухте, поезда железной дороги и метро дали гудок. 20 января в связи с Днем национального траура в иностранных дипломатических корпусах Азербайджана, госструктурах, воинских частях и на кораблях были приспущены государственные флаги.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 137 и ранены 744 гражданских лиц, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.