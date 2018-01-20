Очередное заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции по правовому статусу Каспийского моря на уровне замминистров иностранных дел прикаспийских государств состоится в феврале.

Об этом сказал журналистам в субботу заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Рабочая группа соберется с целью завершения технической работы, связанной с текстами согласованного проекта конвенции и других документов, подготовленных на английском языке», — цитирует слова замминистра Тренд.