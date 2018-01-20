Социальная сеть Facebook спросит пользователей о том, каким новостным ресурсам они больше доверяют.

Ранее соцсети критиковали за то, что они являются механизмом распространения фейковых новостей — сообщений, которые не выдерживают проверки фактами, но широко тиражируются в интернете.

В будущем в ленте пользователей будут чаще появляться сообщения из надежных источников информации, говорится в сообщении основателя соцсети и руководителя компании Facebook Inc. Марка Цукерберга. Об этом информирует BBC.

«В современном мире слишком много погони за сенсациями, дезинформации и поляризации [точек зрения]», — написал Цукерберг, чье личное состояние по оценке Forbes превышает 73 млрд долларов.

В ходе опросов о качестве обслуживания Facebook будет спрашивать зарегистрированных в нем людей, знакомы ли они с тем или иным источником новостей, а также, насколько они ему доверяют, рассказал Цукерберг в посте, опубликованном 19 января.

Некоторые массмедиа «пользуются доверием своих читателей или зрителей, тогда как другим доверяют более широкие слои общества, в том числе те люди, которые за ними не следят», написал глава соцсети.

Первые опросы пройдут на следующей неделе, которая начнется 22 января.