Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже приступила к подготовительным работам в связи с президентскими выборами в Азербайджане, которые запланированы на октябрь 2018 года.

Об этом сказал в субботу журналистам председатель ЦИК Мазахир Панахов.

В соответствии с Избирательным кодексом выборы запланированы на 17 октября.

По его словам, с начала года уже уточняются списки избирателей на территории страны.

«Наверняка, уточнение списков на уровне избирательных участков завершится до пятого февраля. Сведения по списку избирателей, собранные с участков, будут переданы в округа», — цитирует Панахова агентство Тренд.