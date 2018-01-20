Вашингтон сам оплатит часть военной техники, которую отправят на Украину. Об этом агентству ТАСС рассказали в Госдепартаменте США.

«Мы намерены предоставить Украине оборонительные противотанковые средства, включая ракетную систему Javelin. Эти средства будут частично профинансированы американскими деньгами, предназначенными для оказания содействия другим странам в сфере безопасности», — сказал сотрудник Госдепартамента США. При этом он отказался назвать сроки поставок, прокомментировать возможный запрет на применение ПТРК в Донбассе, а также сумму, которую Вашингтон фактически подарит Киеву.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что считают ПТРК Javelin «целиком оборонительным по своей природе».

Также, по утверждению Госдепа, Вашингтон остается приверженным Минским соглашениям и считает, что конфликт на юго-востоке Украины «должен быть и будет урегулирован» дипломатическим путем.