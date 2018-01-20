Как стало известно, в прошлом году КБ «Луч» поставило в Азербайджан 50 единиц ПТУР “Скиф” типов РК-2С (тандемно-кумулятивные) и РК-2ОФ (осколочно-фугасные). Об этом аналитик группы «Информационное сопротивление — Юг» Александр Коваленко (блогер «Злой Одессит») пишет в своем блоге в Живом журнале.

«ПТРК “Скиф” — это совместная разработка КБ “Луч” и минской компании ОАО “Пеленг”, причём украинская сторона отвечала за разработку самой ракеты, а белорусы за прибор наведения “ПН-С”. Стоит отметить и то, что именно дальнейшим развитием “Скифа” стала “Стугна-П”.

Собственно, довольно интересный момент, который особо не афишировался в СМИ и, похоже, данную поставку не предавали бы огласке и в дальнейшем. Как-никак, а латентное противостояние в Нагорном Карабахе продолжается и по сей день и лишний ПТРК никогда лишним не бывает. Одна ракета обошлась Азербайджану в $48 тыс», — пишет блогер.