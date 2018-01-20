Федеральные ведомства Соединенных Штатов Америки прекратили работу по причине отсутствия финансирования после того, как в сенате демократы не дали республиканцам принять законопроект по этому вопросу.

В настоящее время сенат ведет переговоры по новому законопроекту, передает РИА Новости. Белый дом уже прокомментировал политику демократов в сенате, назвав ее «поведением лузеров».

Соединенные Штаты – одна из немногих стран, где правительство не может без бюджета функционировать в полной мере.

Ранее палата представителей приняла уже четвертый временный бюджет с начала финансового года – на этот раз до 18 февраля. Но демократы в сенате блокируют бюджет, некоторые положения которого могут быть приняты только 60 голосами из 100, а у республиканцев всего 51 голос.