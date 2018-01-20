20 января — в День всенародной скорби президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в Шехидляр хиябаны почтили память шехидов 20 Января.
Глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
Светлую память шехидов пришли почтить также официальные лица государства и правительства, главы религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители международных организаций.
В Азербайджане в субботу чтят память жертв трагедии 20 Января.
Ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.
День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.