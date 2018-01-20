Вслед за разведывательной операцией американской армии, в районе Таль-Абьяд на границе Сирии с Турцией размещены до тысячи террористов PYD/PKK, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на доверенные источники на севере Сирии.

Конвои бронированных машин американской армии на прошлой неделе дважды (в среду и пятницу) прибывали в Таль-Абьяд, контролируемый отрядами так называемых Сирийских демократических сил, состоящих из террористов PYD/PKK.

Американские военные на десяти автомобилях провели разведку местности на востоке и западе района Таль-Абьяд.

Сразу после этого в этот район Сирии начали стягиваться отряды террористов PYD/PKK, дислоцированные ранее в поселке Айн-Исса к югу от города Айн-эль-Араб (Кобани).

Боевики размещены на 10 наблюдательных постах вдоль селений Каныйтра, Таль-Фандар, Джарых, Слип и Хан в районе Таль-Абьяд.

Ранее на этих постах находились не более 15 террористов, однако после «пополнения» их число возросло до 100.