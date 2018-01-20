Пожар в жилом здании Баку потушен. По словам начальника Государственной противопожарной службы МЧС, генерал-майор Физули Асадова, сгорело 2 тыс. кв. м крыши здания.

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В центре Баку горит жилое здание. Так, согласно информации Qafqazinfo, пожар начался на крыше четырехэтажного здания на улице Вели Мамедова, близ площади «Азнефть».

В тушении пожара задействованы 10 пожарных расчетов.

Согласно сообщению МЧС Азербайджана, поступившему в редакцию Minval.az, информации о пострадавших пока нет, причина пожара неизвестна.

Тушению пожара мешает сильный северо-западный ветер в столице.











