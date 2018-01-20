Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер заявил в интервью CNBC, что биткоин ждет тотальный коллапс, а резкий рост стоимости этой криптовалюты напоминает «тюльпанную лихорадку».

Ученый уверен, что биткоин не будет иметь реальной стоимости, пока общество не придет к общему мнению относительно его цены.

«Другие активы вроде золота имеют цену, даже если люди не рассматривают их для инвестиций», − подчеркнул Шиллер.

«Ситуация напоминает мне «тюльпаноманию» в Нидерландах в 1640-х. Мы до сих пор платим за тюльпаны и иногда много. Биткоин может рухнуть и все про него забудут, это весьма вероятный исход. Однако до этого момента может пройти много времени, даже 100 лет», − отметил экономист.