Террористы PYD/PKK убили четверых турецких военнослужащих в пограничной зоне после того, как те попытались проникнуть вглубь сирийской территории, сообщает ливанский телеканал Аль-Маядин со ссылкой на собственный курдский источник.

По данным телеканала, бой с турецкими военными, которые продвигались в сопровождении отряда специального назначения, завязался в районе пограничного поселения Бюльбюль, на территории, подконтрольной террористам.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что Турция перебросила силы спецназа в районы Хасса и Кырыкхан провинции Хатай.