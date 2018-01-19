В Баку задержан насильник малолетней девочки. Сотрудники 4-го отделения полиции Бинагадинского района задержали Руслана Б., 1993 года рождения, обвиняемого в систематическом насиловании своей 14-летней племянницы. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время жертва преступления — жительница поселка Бинагади — находится в реинтеграционном центре Союза детей Азербайджана. Заявление об изнасиловании поступило из Союза детей Азербайджана, где девочка находится уже две недели. Страшные подробности преступления рассказала руководитель Союза Кямаля Агазаде.

«Я который день не могу прийти в себя и дала себе слово добиться наказания всех лиц, причастных к преступлению — всех тех, кто сломал девочке жизнь. Я вне себя от злости», — заявила Агазаде.

По словам правозащитницы, родители девочки развелись. Мать оставила ее в доме бабушки и уехала в Турцию, где вышла замуж. Во время бракоразводного процесса судья хотел оставить ребенка на попечении матери, но девочка в последний момент выбрала отца. Однако и с отцом под одной крышей ребенку жить не довелось. Сначала мужчина забрал дочь к себе, но мачеха не ладила с ней, постоянно оскорбляла девочку, называя ее мать проституткой. По этой причине отец отвез дочь в дом бывшей жены. Девочка проживала в частном доме вместе с бабушкой и дядей (братом матери), уже упомянутым Русланом Б.

Девочка призналась, что жила в аду последние десять лет. Дядя постоянно насиловал ее, к тому же в извращенной форме и часто это происходило по утрам, когда все спали. По этой причине девочка регулярно пропускала занятия в школе.

«Она неоднократно говорила об изнасиловании родным, но они не верили ей и преступно закрывали на это глаза. Девочка думала, что весь этот кошмар закончится, если она выберет отца и переедет жить к нему. Но и отец не встал на ее защиту. Отец и привел дочь в полицию, заявив, что не может содержать ее. Мне страшно за будущее этого ребенка. А ведь у нее есть мечты. Она призналась мне, что хочет стать востоковедом», — рассказала Агазаде.