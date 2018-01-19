В графике движения электропоездов Бакинского метрополитена в пятницу вечеров возникла некоторая задержка после того, как специалистам пришлось уводить в депо состав, застрявший между станциями «28 мая» и «Гянджлик».

Как сообщает Sputnik Азербайджан, об этом на своей странице в соцсети Facebook написал глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен».



По его данным, примерно в 18:45 произошли неполадки с автоматическим закрыванием дверей в составе номер 35, следовавшем по линии «Ази Асланов»-«Дарнагюль». Пассажиры были высажены на станции «28 мая».