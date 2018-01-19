Отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову продлили меру пресечения на два месяца. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева в пятницу, 19 января, сообщает Громадське.

В частности, Насиров и дальше будет носить электронный браслет. Ему запрещено выезжать за пределы Киевской области.

Суд также продлил меру пресечения еще одному фигуранту дела – руководителю департамента Госфискальной службы Владимиру Новикову.

Адвокаты просили суд отменить меры пресечения.

Отвечая на заявление, что Лондон подтвердил наличие у Насирова британского паспорта, отстраненный чиновник сказал: «Пусть они его покажут. Нет никакого паспорта. Вы его видели? Это письмо (от британской стороны) Никто не видел».