Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев выразил соболезнования всему азербайджанскому народу.

Соответствующую телеграмму парламентарий направил в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева. В послании говорится:

«Глубокоуважаемый господин Президент!

Позвольте от всего сердца выразить глубочайшие соболезнования всему азербайджанскому народу, понесшему 20 января 1990 года невосполнимую утрату. Этот день великой скорби всего Азербайджана навсегда останется в нашей памяти как огромная трагедия. Понесенная азербайджанским народом потеря, о которой вместе с азербайджанцами скорбят все россияне и весь цивилизованный мир, навсегда останется в памяти всех последующих поколений. Такие трагедии не должны повторяться нигде, никогда и ни при каких условиях», — говорится в послании.