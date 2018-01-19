Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые посетят Азербайджан в связи с организацией и проведением в Баку Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2018.

Как сообщает пресс-служба главы государства, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджан в связи с предстоящими в Азербайджанской Республике соревнованиями Гран-при Азербайджана Формула-1 2018, с 15 марта по 15 мая 2018 года могут получить визу в структурных подразделениях Консульского управления Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, находящихся в международных аэропортах Азербайджанской Республики, представив один из документов, указанных в части 2 настоящего Распоряжения.

Основанием для выдачи визы считать один из следующих документов: карта или другой документ, подтверждающие прохождение аккредитации согласно соответствующим правилам компании «Formula One Management Limited» и Международной автомобильной федерации, являющихся международными организаторами соревнований Формула-1, карта, подтверждающая прохождение аккредитации в Операционной компании «Бакинское городское кольцо», билет или документ, подтверждающий приобретение билета на соревнования Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2018.