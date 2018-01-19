Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о своей беременности. Уходить в отставку из-за этого она не собирается, но после рождения ребенка уйдет в небольшой декретный отпуск. Как сообщает «Дождь», Ардерн написала об этом в Instagram.

По подсчетам врачей, роды должны пройти в июне. До этого момента Ардерн планирует работать. После родов она возьмет шесть недель отпуска. В это время руководить правительством будет вице-премьер Уинстон Питерс.

Для 37-летний Ардерн и ее партнера, ведущего телепередачи о рыбалке Кларка Гейфорда, это будет первый ребенок. «Кларк и я очень рады, что в июне наша команда расширится до трех участников», — написала премьер. Она пообещала, что будет премьер-министром и мамой одновременно.

Лидер лейбористской партии Ардерн стала премьер-министром после сентябрьских выборов в парламент Новой Зеландии. Она возглавила коалиционное правительство, так как ни одна из партий не набрала достаточного количества голосов, чтобы формировать кабинет единолично. Ардерн стала самым молодым премьером страны с 1856 года, но она не первый в мире премьер-министр, которому предстоят роды. В 1990 году премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто родила дочь, оставаясь в должности.