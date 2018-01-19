В Москве на 69-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный азербайджанский журналист Олег Мамедов, передает Report.

Член Союза журналистов СССР и России О.Мамедов в разные годы работал в таких известнейших изданиях, как «Молодежь Азербайджана» и «Комсомольская правда», был сотрудником сектора печати ЦК ВЛКСМ.

Он является одним из создателей и руководителей популярнейшей в 80-ые годы советской газеты «Собеседник».

Наряду с этим О.Мамедов совершил большой вклад в развитие азербайджанской диаспоры России: долгое время работал главным редактором газеты «Азеррос» и заместителем редактора газеты «Азербайджанский конгресс».

Прощание с известным журналистом и гражданская панихида пройдут 21 января на Перепечинском кладбище Москвы.