Адвокат Джереми Макбрайд официально подключился к защите осужденного в Азербайджане лидера движения «РЕАЛ» Ильгара Мамедова. Это стало возможным после того, как Ильгар Мамедов смог подписать соответствующие документы, сообщил Turan адвокат Фуад Агаев.

«Сегодня, 19 января мне удалось, наконец- то, увидеться со своим подзащитным в колонии номер 2», — сказал Агаев, напомнив, что еще на прошлой неделе безуспешно пытался переслать документы об участии британского адвоката в колонию.

Это были доверенности Ильгара Мамедова британскому адвокату о представлении его интересов по двум жалобам в Евросуде, а также договор между адвокатом и клиентом.

Администрация колонии передала их Мамедову, и они были подписаны, сказал Агаев.

Британский адвокат Джереми Макбрайд представляет известную юридическую фирму İnterights и обладает большим международным опытом.

B частности, он представляет интересы Украины в исках против России.

«Мы поддерживаем с ним связь и будем сотрудничать по делам о запросе Комитета министров в Евросуд по правам человека и по второму делу об обращении Ильгара Мамедова в Большую палату», — сказал Агаев.