Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин отреагировал на публикацию американского журналиста Мэтью Боднера о тяжелом финансовом положении, в котором окажется госкорпорация «Роскосмос» после отказа США от покупки мест на «Союзах» и двигателей РД-180. Мнение чиновника приводит ТАСС.

«Сама по себе публикация носит хамский характер, пышет злорадством по поводу проблем, которые создаются в отношении нашей ракетно-космической отрасли американскими же санкциями, а также проблем, являющихся следствием недофинансирования предприятий в прошлые годы», — заявил чиновник. Он указал, что доводы и цифры в материале не соответствуют действительности.

«Никогда наша ракетно-космическая отрасль не зависела от американцев. Было как раз прямо наоборот», — отметил Рогозин. Он также сказал, что ранее российская сторона поднимала вопрос о прекращении поставок ракетных двигателей в США, поскольку «американцы неоднократно скрывали истинное предназначение тех полезных нагрузок, которые на наших двигателях выводили в космос».