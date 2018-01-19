Отчисления компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в Государственный фонд социальной защиты в 2017 году составили 155,984 млн манат, отмечается в сообщении Госнефтекомпании Азербайджана.

«В 2017 году отчисления SOCAR в ГФСЗ составили 155,984 млн манат, что на 8% выше показателя 2016 года», — говорится в информации.

Вице-президент ГНКАР по экономическим вопросам Сулейман Гасымов, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что реализация международных проектов, и инвестиции, вложенные SOCAR несколько лет назад, оказывают позитивное влияние на нынешние финансовые результаты компании и создают почву для обеспечения выплат в госбюджет в устойчивом и нарастающем темпе.

В сообщении также отмечается, что на фоне снижения в последние годы цен на сырую нефть, несильное изменение цен на продукцию нефтехимии позитивно повлияло на доходы SOCAR.

«В результате, Госнефтекомпании удалось завершить 2016 и 2017 года с прибылью», — подчеркивается в информации, которую приводит Интерфакс.