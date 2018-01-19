Крещенское купание президента России Владимира Путина решили продемонстрировать в СМИ, поскольку в этом году оно происходило в публичном режиме. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Было достаточно много прихожан, президент присутствовал на непродолжительной части молебна в храме. (…) Поэтому приняли решение показать. Прежде это было более дискретно», — сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, почему ранее крещенские купания Путина не афишировались.

Читайте также: Путин окунулся в прорубь