Во время экспедиций против различных варварских племен римские легионеры достигли территории нынешнего чешского города Брно — руины римского лагеря, датируемого II веком н. э., были обнаружены во время недавних археологических раскопок.

Это важное открытие для моравской археологии обнаружили благодаря превентивным раскопкам, проводившимся в связи с предстоящим строительством двух новых домов. Остатки бывшего военного лагеря были найдены на улице Войтова, недалеко от центра города.

«Этот лагерь относится ко времени Мaркоманских войн. Между 166 и 180 годами н. э. римляне воевали с германскими племенами Среднего Дуная. Этот лагерь был построен во время римского наступления между 172 и 180 годами», — рассказал археолог Вацлав Коларжик, слова которого приводит «Моя планета» со ссылкой на портал The Archaeology News Network.

В течение второго столетия разрушения, вызванные вторжениями варварских народов в Римскую империю, заставили легионеров отправиться в Барбарикум — территорию, находящуюся под контролем Рима. Таким образом, территории современной Моравии, восточной части Чехии, оказались заселены племенами маркоманов и квадов.

Лагерь в Брно служил лишь временным пристанищем, в котором не могло разместиться более одного легиона. Палатки, возведенные на поверхности в несколько сотен квадратных метров, были защищены валом. Лагерь стал одним из пунктов поддержки римлян по пути к Барбарикуму.

В ходе раскопок в лагере уже сделаны несколько открытий. Так, археологи обнаружили почти неповрежденный керамический горшок, использовавшийся для приготовления еды. Кроме того, найден бронзовый орнамент, который был частью доспехов римских легионеров.