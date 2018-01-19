Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что намерен выполнить пункт своей предвыборной кампании о введении обязательной службы в армии.

«Я хочу заверить каждого, что в конечном итоге она будет введена. Ею будут управлять все связанные с этим министерства, не только Минобороны», — сказал французский лидер в ходе выступления перед военнослужащими страны. Об этом сообщает RT.

По словам Макрона, у данной инициативы будет отдельное финансирование.

В ходе предвыборной кампании Эммануэль Макрон сообщил о планах ввести всеобщую воинскую обязанность, которая была отменена в 2001 году.