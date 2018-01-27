Специалисты из Университета Йювяскюля (Финляндия) проанализировали состояние здоровья и показатели смертности 1800 человек и пришли к выводу, что профессиональные спортсмены живут дольше своих братьев и в целом ведут более здоровый образ жизни даже после завершения карьеры.

Как сообщает «Вокруг света» со ссылкой на интернет сайт medicalxpress.com, в исследовании приняли участие 900 спортсменов, которые участвовали в соревнованиях в период с 1920 по 1965 год, и их братья. Медики пришли к выводу, что во всех возрастных группах профессиональные спортсмены жили в среднем на 2–3 года дольше, впрочем, в преклонном возрасте существенных различий в данных о смертности на отмечалось.

При этом тренировки на выносливость лучше сказывались на продолжительности жизни, чем силовые виды спорта. Также бывшие спортсмены реже курили, сохраняли более высокий уровень активности и чаще находились в хорошем настроении по сравнению со своими братьями.