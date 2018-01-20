Последние годы 83-летняя Бриджит Бардо очень редко появляется на публике и еще реже дает интервью. Но недавно актриса позволила себе высказать, что она думает о распространяющейся по всему миру кампании, начавшейся с осуждения Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах.

Бриджит назвала активисток движения против домогательств «лицемерками» и заявила, что считает эту компанию «смехотворной». «Множество актрис используют и всегда использовали свои природные данные чтобы дразнить режиссеров и продюсеров — с целью получить желанную роль. А теперь все они заявляют, что подверглись домогательствам!» — заявила Бардо (цитата по изданию 7Дней).

Сама она всегда находила весьма лестным, если мужчины, в том числе и ее коллеги по кинобизнесу, делали комплименты ее внешности, в том числе ее «формам». «Лично я ни разу за мою жизнь не подвергалась домогательствам. И мне нравилось, если режиссер, к примеру, говорил, что у меня красивая грудь или та часть, что чуть пониже спины…» — утверждает Бриджит.

Любопытно, что в отличие от США, где бушует кампания против Вайнштейна и его «коллег», во Франции не меньший размах приобрело противоположное движение. Речь идет об инициативе, получившей название «100 женщин», одной из главных активисток которого стала 74-летняя Катрин Денев. Она заявила, в частности, что движение против домогательств неизбежно приведет, по ее мнению, к уничтожению всякой свободы в сексуальной жизни. Ведь любое ухаживание, если оно нежеланно, можно расценить, как домогательство. Впрочем, на Катрин после ее выступления обрушилась такая лавина критики, что она предпочла принести свои извинения — особенно перед жертвами изнасилований.