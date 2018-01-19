В Москве прошла пресс-конференция, посвященная появлению третьего в истории «Формулы-1» российского пилота, которым стал теперь уже бывший гонщик «Формулы-2» Сергей Сироткин, и подписанию соглашения между программой развития российского автоспорта SMP Racing и британской командой «Формулы-1» Williams Martini Racing.

Заключение контракта 22-летнего Сергея Сироткина с британской Williams стало главной, «горячей» новостью последних дней в российском спорте. Федеральные каналы встают в очереди, чтобы получить интервью с Сироткиным. Сергей теперь герой дня — не только потому что уже вошел в историю «Формулы-1» как участник «королевских гонок» из России, но и по той удивительной причине, что за место в команде Williams боролся не с молодым пилотом, а с «заслуженным» пилотом «Формулы-1» Робертом Кубицей, первым победителем Гран-при родом из Восточной Европы.

Сам Сироткин, комментируя то, что Williams выбрала его, а не Кубицу, говорит: для него неважно, кто находится во время гонок в соседнем болиде, он просто делает свое дело, добиваясь результата.

Известный журналист Алексей Попов, рассказывая о Сергее Сироткине, вспомнил историю их знакомства. «Мы с ребятами пришли на картинг, там был 8-летний малыш. И принцип всей ситуации был в том, что вот ты посмотри, как взрослые дяди будут гонять. Но как только «малыш» сел за руль, у нас буквально отвалилась челюсть. Он обогнал нас всех. И то, что сегодня произошло – серьезнейший момент в истории российского спорта.

Мало кто знает об интересном факте биографии Сироткина. В прессе Сергей теперь фигурирует не только как третий в истории «Формулы-1» российский пилот, но как первый в истории «королевских гонок» пилот с бакинскими корнями. В азербайджанской столице жили дедушка и бабушка Сергея, и родился отец.

«Да, действительно, прошлым летом, находясь в Баку, я проболтался, что у меня есть бакинские корни, — признался Сергей корреспонденту «Москва-Баку». — Бакинцами являются родственники по папиной линии, так что корни действительно есть. Мне нравится Баку, всегда приятно находиться в этом городе, замечательное место! Для команды Williams, за которую я буду выступать в «Формуле-1», Баку в прошлом году стал очень счастливым местом – Лэнс Стролл, который теперь является моим напарником, выиграл 3-е место на Гран-при Азербайджана. В прошлом году в Баку для Williams была особая гонка, мы это все увидели. Несмотря на какие-то эстраординарные обстоятельства, которые мы наблюдали во время гонки в прошлом году, бакинская трасса подходит машине Williams. Вместе с тем, я стараюсь не выделять для себя какую-то трассу – будь то в Баку или Сочи. Я гоняюсь для того, чтобы победить, как минимум, cделать то, что в каждый конкретный момент могу. Когда ты на трассе борешься за какие-то сотые секунды, тебе не важно, в каком городе ты, насколько Гран-при статусный. Ты просто пытаешься добиться максимального результата для себя и своей команды.

Интересные особенности трассы в Баку, безусловно, только добавляют наш интерес к этому этапу и мы будем рады приехать в этом году в Баку на Гран-при Азербайджана и повторить успех».