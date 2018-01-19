СМИ стали известны новые подробности смертельного ДТП, произошедшего на проспекте Зии Буниятова (Наримановский район).

Напомним, что автомобиль марки Tofas, за рулем которого находился Гусейн Мамедов, сбил переходившего дорогу Расима Абдуллаева, скончавшегося на месте от полученных травм.

В социальных сетях была распространена видеозапись этого ДТП. На кадрах отчетливо видно, как Р. Абдуллаев, сойдя с автобуса, решил перебежать скоростную трассу, где его сбил автомобиль. От сильного удара о лобовое стекло и переднюю правую стойку автомобиля Р. Абдуллаев отлетел вперед, после чего тот же автомобиль переехал его.

По факту ведется разбирательство.