Американский лидер Дональд Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в другое место. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совбеза ООН, которое накануне состоялось в Нью-Йорке, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает «Интерфакс».

«Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Он (Дональд Трамп. —ред.) говорит: «Давай в другом месте [проведем]». «Я говорю: «Давайте», — сказал Назарбаев.

По его словам, первоначально переговоры по Донбассу должны были проходить в Казахстане. «Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать», — заявил президент.

Он также заверил, что, по его мнению, минские договоренности не приводят к результату и «зашли в тупик», а у сторон, которые сидят за столом переговоров, нет взаимопонимания.

По словам Назарбаева, «сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс», чтобы они «определили границу». «Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию», — добавил он.