В распоряжении Пхеньяна может находиться от 10 до 20 ядерных боеголовок. Об этом заявили директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега Роберт Норрис. Каждый из этих зарядов можно оценить по мощности в 10-20 килотонн, сообщает журнал The Bulletin of the Atomic Scientists.

Действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, генерал-майор в отставке, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин, который ранее выступал советником Михаила Горбачёва, Бориса Ельцина и Владимира Путина по вопросам развития ядерных вооружений, в эфире НСН назвал «гаданием на кофейной гуще» попытки предположить, сколько ядерного оружия может изготовить КНДР.

«Это немного, но вполне достаточно, чтобы устроить катастрофу. В Индии и Пакистане от 90 до 100 боезарядов, а что на самом деле могут сделать северокорейцы – это гадание на кофейной гуще. Чтобы знать, сколько они могут изготовить и чего они могут изготовить, надо знать запасы их оружейного плутония, урана. А это пока никто точно не знает», — считает эксперт.