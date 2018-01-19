За год президентства Дональда Трампа США заняли рекордно низкую позицию в рейтинге глобального лидерства. Соответствующие данные исследования Rating World Leaders 2018 были обнародованы институтом Gallup

Рейтинг одобрения политики США в мире находится на уровне 30%, позади Китая с 30% и немного опережая Россию.

Лидером рейтинга признана Германия.

«Глобальная повестка лидерства меняется. Германия сместила США в качестве наиболее популярной глобальной державы в мире», — говорится в исследовании.

В исследовании отмечается, что наибольшее падение популярности США наблюдается среди союзников страны по НАТО и торговых партнеров.

«Популярность США больше всего упала в Канаде — сразу на 40 пунктов; и в Мексике — на 28 пунктов», — сообщили в Gallup.

Согласно опросу, в мире не одобряют политику США 43% респондентов. Далее следуют Россия, с политикой которой не согласны 36%, Китай (30%) и Германия (25%).

Исследование Gallup содержит данные о том, как в мире оценивают лидерство США, Германии, Китая и России. Опросы проводились в 134 странах.