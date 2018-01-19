Душевнобольной мужчина приставил нож к горлу клиентки банка, чтобы таким образом оказать давление на кассира и вынести деньги.

Детали нападения на один из филиалов Turan Bank рассказали Sputnik Азербайджан в пресс-службе министерства внутренних дел АР.

Согласно сообщению, 18 января от сотрудников Управления охраны Ясамальского района, отвечающих на безопасность банка, поступил сигнал тревоги в центральный пункт.

Охрана тут же выехала на место происшествия и задержала разбойникa, напавшего с ножом на кассира банка. Зaдержанным оказался житель столицы Мамедов Назим Новруз оглу, 1967 года рождения. Мамедова передали сотрудникам 27-го отделения полиции для проведения следственных мероприятий.

Между тем в Управлении полиции Ясамальского района стали известны другие подробности этого дела. В 13:00 Мамедов проник в банк и подошел к Наджафовой Саиде Салим гызы, которая в это время пыталась разменять деньги. Мужчина приставил к горлу женщины нож и закричал: «Не двигайтесь — это ограбление!». Все как в американских фильмах. Затем мужчина приказал кассиру отдать ему все имевшиеся деньги. В это время сотрудники банка незаметно нажали на кнопку сигнала тревоги, после чего прибыли оперативники.

В ходе расследования выяснилось и то, что Мамедов состоит на учете в психоневрологическом диспансере номер два.